Ma fordulóponthoz érkezünk

MH/MTI
 2025. december 21. vasárnap. 12:52
Vasárnap kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz – írta a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.

A téli napfordulót Alaszkában is fesztivállal köszöntik
Fotó: AFP/Anadolu/Hasan Akbas

Hozzátették: a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben „hajlik el” a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát, következésképpen a leghosszabb éjszakát adja – ismertették.

Megjegyezték: a téli napforduló az északi féltekén december 21-én van, esetenként 22-én, míg a déli féltekén június 21-én, esetenként 22-én vagy 20-án. A téli napforduló az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti, a legtöbb kultúrában több ősi népi szokás kapcsolódik hozzá, és ünnepségek kísérik – jegyezték meg.

