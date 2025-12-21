2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Hét elefántot gázolt halálra egy gyorsvonat Indiában

MH/MTI
 2025. december 21. vasárnap. 13:05
Hét vadon élő ázsiai elefánt elpusztult, egy borjú pedig megsérült, mert gyorsvonat ütötte el őket, amikor a csorda átkelt a síneken az északkelet-indiai Asszám államban szombaton kora reggel – közölték a hatóságok.

Fotó: AFP/Diptendu Dutta
Indiában több elefánt is áldozatául esett a gyorsvonatnak
Fotó: AFP/Diptendu Dutta

A vonatvezető észrevette a mintegy száz elefántból álló csordát és vészfékezett, de a vonat így is az állatok közé hajtott – közölte Kapindzsál Kisore Sarma, az Indiai Vasutak szóvivője az AP amerikai hírügynökséggel. A balesetben öt vasúti kocsi és a mozdony kisiklott, emberek nem sérültek meg – közölte a szóvivő.

Állatorvosok felboncolták az elpusztult állatokat. A baleset erdős területen történt, mintegy 125 kilométernyire Guvahatitól, Asszám állam fővárosától délkeletre. A vasúti közlemény szerint a baleset helyszíne nem esett egybe az elefántok természetes vándorlási útvonalával.

A Radzsáni Expresszen, amely a mianmari határ közelében fekvő Mizoram államban fekvő Szairangból tartott Újdelhibe, hatszázötvenen utaztak, amikor a baleset történt. A kisiklott kocsik lekapcsolása után a vonat folytatja útját. Az öt kisiklott kocsiban tartózkodó mintegy kétszáz utast másik vonattal szállították Guvahatiba – mondta a szóvivő.

Asszámban becslések szerint mintegy hétezer ázsiai vad elefánt él, itt a legnagyobb az „elefántsűrűség” Indiában. 2020 óta legalább tucatnyi elefánt pusztult el vasúti balesetekben az államban.

