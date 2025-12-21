Krónika
Gyász: meghalt Csudai Sándor fotóriporter
Munkássága és személyisége mély nyomot hagyott a magyar fotóriporteri közösségben
A tragikusan elhunyt férfiról Lantos Gábor sportújságíró írta meg közösségi oldalán, hogy Csudai Sándor fotóriporter, lapunk korábbi munkatársa.
Csudai 2009-ben végzett a Práter utcai fényképész szakiskolában, gyakorlatát műtermekben és stúdiókban szerezte. 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál dolgozott, ezt követően 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól pedig a Mediaworks fotóriportere volt. Fontosabb szakmai elismerései közé tartozott a Hemző Károly-díj, a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó Junior Prima díj, a Pictures of the Year nemzetközi pályázat „Award of Excellence” díja, valamint a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazott munkái.
Csudai Sándor munkássága és személyisége mély nyomot hagyott a magyar fotóriporteri közösségben. Halála híre családját, barátait és volt kollégáit egyaránt megrendítette.