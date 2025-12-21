Bíróság előtt az Elysée-palota evőeszköz- és étkészlettolvajai

Három embert állítanak bíróság elé jövőre Franciaországban, miután őrizetbe vették a francia elnök rezidenciájának, az Élysée-palotának étkészleteiért és evőeszközeiért felelős egyik alkalmazottját a héten több ezer euró értékű evőeszköz és étkészlet ellopása miatt – közölte vasárnap a párizsi ügyész hivatala.

A becslések szerint 15 ezer és 40 ezer euró (mintegy 5,8-15,5 millió forint) értékű tárgyak eltűntét az Élysée-palota gondnoka jelentette. A Sevres-műhely, amely az elnöki hivatal berendezésének túlnyomó részét gyártotta, a hiányzó tárgyak közül többet is online árveréseken tudott azonosítani. A palota személyzetének kikérdezése végül az étkészletekért felelős egyik alkalmazotthoz vezetett, akinek leltárnyilvántartásai arra utaltak, hogy további lopásokat tervezett.

A nyomozók megállapították, hogy a férfi kapcsolatban állt egy főként étkészletek online kereskedelmével foglalkozó cég menedzserével. Továbbá az egyebek között használt holmik kereskedelmével is foglalkozó Vinted online piactéren az ő fiókján olyan termékeket is találtak, amelyek nem elérhetőek kereskedelmi forgalomban, például egy, a francia légierő pecsétjét viselő tányért és a Sevres-műhely több hamutálcáját is. Személyes szekrényében, autójában, illetve lakásán pedig mintegy 100 tárgyat foglaltak le, a többi között rézlábasokat, Sevres-porcelánokat, egy René Lalique-szobrocskát és Baccarat pezsgős kelyheket.

Az alkalmazottat és a menedzsert is őrizetbe vették, illetve a hatóságoknak sikerült azonosítaniuk a lopott áruk egyik címzettjét is. A lefoglalt tárgyakat visszaszolgáltatták az Élysée-palotának.

A három gyanúsítottat nemzeti örökség részét képező tárgyak ellopásával és orgazdaság minősített esetével vádolják. Elmarasztalásuk esetén 10 évig terjedő börtönbüntetésre és 150 ezer euró (58 millió forint) pénzbírságra számíthatnak. A tárgyalást február 26-ra tűzték ki.