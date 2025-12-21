2026. január 8., csütörtök

Előd

Az első kerekesszékes űrhajós

 2025. december 21. vasárnap. 14:09
Űrturistaként a világűrben járt egy deréktól lebénult német mérnöknő szombaton, ezzel ő az első kerekesszékes űrhajós.

Michaela Benthaus az első kerekesszékes űrturista
Fotó: AFP/Blue Origin/Handout

Michaela Benthaus-t, aki a mindennapokban kerekesszékhez kötve él, a Blue Origin kereskedelmi űrhajózási vállalat New Sheppard űrkabinjának a fedélzetén bocsátották fel öt további űrturistával együtt Texasból. Az űrélmény összesen 10 percig tartott, amelynek során az űrhajóegység utasai rövid időre megtapasztalhatták a súlytalanságot. A Jeff Bezos tulajdonában lévő Blue Origin űrkapszulájának belső elrendezésén csak kis mértékben kellett módosítani, hogy a mozgásában korlátozott utas számára alkalmassá tegyék – számolt be a szombati űrkirándulásért felelős mérnök.

Jake Mills elmondta, hogy a New Sheppard-ot eredetileg is úgy tervezték, hogy utasok minél szélesebb köre számára alkalmas legyen. A német magánasztronauta utazását a SpaceX egy korábbi igazgatója, a szintén német származású Hans Koenigsmann segített megszervezni együttműködve a Blue Origin-nel, valamint ő fedezte az űrben tett rövid utazás árát, amit nem hoztak nyilvánosságra.

Michaela Benthaus hét évvel ezelőtt egy hegyikerékpárral elszenvedett balesetben bénult le és került kerekesszékbe.

