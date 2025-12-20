Több halálos áldozata van az áradásoknak

Legkevesebb heten haltak meg az Irán déli részén zajló heves esőzésekben és áradásokban, a halálos áldozatok között két gyerek is van - jelentette be az iráni Vörös Félhold péntek éjjel.

Irán déli részén a heves esőzések miatt árvíz alakult ki, a természeti katasztrófa eddig már hét halálos áldozatot követelt

Az áldozatokat Fársz, Hormozgán és Húzisztán tartományokból jelentették.

Az áradások miatt mind ez idáig két, Hormozgánban található települést evakuáltak, helyi hatóságok pedig azt közölték, hogy több út járhatatlanná vált, továbbá arra kérték az embereket, lehetőség szerint ne utazzanak a napokban az ország déli, valamint délnyugati részén lévő tartományaiba.