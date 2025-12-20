Több halálos áldozata van az áradásoknak

2026. január 8., csütörtök

Krónika

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 12:24
Legkevesebb heten haltak meg az Irán déli részén zajló heves esőzésekben és áradásokban, a halálos áldozatok között két gyerek is van - jelentette be az iráni Vörös Félhold péntek éjjel.

Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

Az áldozatokat Fársz, Hormozgán és Húzisztán tartományokból jelentették.

Az áradások miatt mind ez idáig két, Hormozgánban található települést evakuáltak, helyi hatóságok pedig azt közölték, hogy több út járhatatlanná vált, továbbá arra kérték az embereket, lehetőség szerint ne utazzanak a napokban az ország déli, valamint délnyugati részén lévő tartományaiba.

