Előd

Krónika

Négyes karambol az M0-son

A torlódás meghaladja az öt kilométert

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 15:15
Két sávot lezártak az M0-s autóúton, ahol négy gépkocsi ütközött a hárosi Duna-hídon szombat kora délután - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

Négyes karambol az M0-son
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László

A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó.

A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett.

A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak.

Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.

