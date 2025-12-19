Ukrajna miatt nem lesz tűzijáték

A Delfi jelentése szerint a rigai városi tanács betiltotta a tűzijátékokat a városban szilveszterkor.

Rigában nem lesz lesz tűzijáték a szolidaritás jegyében

Ahogy Edwards Ratnieks, Riga alpolgármestere kifejtette, Lettországnak fontos a szolidaritás.

„Ezt minden évben széles körben megünneplik Riga kerületeiben. Rigának világosan ki kell fejeznie lett álláspontját és szolidaritását Ukrajnával ebben a kérdésben ” – mondta.

A korlátozások magukban foglalják a pirotechnikai eszközök használatának tilalmát a helyi hatóságokkal nem egyeztetett rendezvényeken, június 1. és augusztus 31. között 23:00 és 7:00 óra között, valamint szeptember 1. és május 31. között 22:00 és 7:00 óra között.