2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hogyan kerül a tó mélyére egy feldíszített karácsonyfa?

Nem a nappaliban, hanem a tó mélyén állítanak karácsonyfát

MH
 2025. december 19. péntek. 23:31
Frissítve: 2025. december 20. 9:11
Megosztás

A Neptun Búvár Klub mályi bázisán szombat délelőtt nem egy szokványos programra készülnek. A Neptunnál évtizedek óta hagyomány, hogy karácsony előtt a tó fenekén állítanak fát. Aki eddig csak képeken látott ilyet, most testközelből is megtapasztalhatja, írta a BOON.

Hogyan kerül a tó mélyére egy feldíszített karácsonyfa?
A Neptun Búvár Klubnál hagyomány a víz alatti karácsonyfa állítás
Fotó: dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul

A Neptun Búvár Klub 1968-ban alakult, és elődeink már az első évben elkezdték a víz alatti karácsonyfa-állítást. Azóta minden évben megrendezzük ezt a programot – nyilatkozta a boon.hu-nak Golej Szabolcs, a klub elnöke. Az esemény 10 órakor kezdődik, ekkor közösen feldíszítik a karácsonyfát, amit a klub búvárai 12 órakor helyeznek a víz alá.

A Neptun minden érdeklődőt szeretettel vár a különleges karácsonyfa-állításra, a látogatók saját készítésű díszeket is hozhatnak. Annyit kérnek, hogy a díszek vízállóak legyenek, és kerüljön rá a készítő neve is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink