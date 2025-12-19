Krónika
Hogyan kerül a tó mélyére egy feldíszített karácsonyfa?
Nem a nappaliban, hanem a tó mélyén állítanak karácsonyfát
A Neptun Búvár Klubnál hagyomány a víz alatti karácsonyfa állítás
Fotó: dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul
A Neptun Búvár Klub 1968-ban alakult, és elődeink már az első évben elkezdték a víz alatti karácsonyfa-állítást. Azóta minden évben megrendezzük ezt a programot – nyilatkozta a boon.hu-nak Golej Szabolcs, a klub elnöke. Az esemény 10 órakor kezdődik, ekkor közösen feldíszítik a karácsonyfát, amit a klub búvárai 12 órakor helyeznek a víz alá.
A Neptun minden érdeklődőt szeretettel vár a különleges karácsonyfa-állításra, a látogatók saját készítésű díszeket is hozhatnak. Annyit kérnek, hogy a díszek vízállóak legyenek, és kerüljön rá a készítő neve is.