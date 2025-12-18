2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Váratlan hatással lehet a mogyoró az emberek agyára

A természet ismét meglepett minket

MH
 2025. december 18. csütörtök. 18:13
A földimogyoró fogyasztása pozitív hatással lehet az agyműködésre és a vérnyomásra is.

Mogyoró
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Omer Taha Cetin

A tanulmány fókuszában a héjában pörkölt, sótlan földimogyoró állt. A kutatók megjegyzik, hogy gazdag rostokban, zsírokban és fehérjékben, de ami különös volt az az L-arginin tartalom magas értékei. Ez az anyag részt vesz a nitrogén-monoxid termelésében, amely vegyület elősegíti az értágulatot és fenntartja a normális véráramlást.

Továbbá a földimogyoró héja számos bioaktív vegyületet tartalmaz, köztük a resveratrolt, ami egy antioxidáns. Írták a The Independent által közölt tanulmányban.

A tanulmányban 31-75 év közötti emberek vettek részt. A kísérlet két fázisra oszlott. Az első négy hónapban a résztvevők napi 60 gramm földimogyorót ettek. Ezt egy két hónapos időszak követte, amely alatt teljesen kiiktatták a terméket az étrendjükből.

Az eredmények az agyi véráramlás 3,6 százalékos növekedését mutatták. Ezenkívül a résztvevők javuló memóriát és enyhe vérnyomáscsökkenést tapasztaltak.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a földimogyoró szervezetre gyakorolt ​​hatásának mechanizmusa továbbra sem teljesen tisztázott. A résztvevők a megnövekedett kalóriabevitel ellenére sem tapasztaltak súlygyarapodást.

