Ritka Krisztus-freskót találtak Törökországban

A Hisardere nekropoliszban egy ókori sírkamrára bukkantak, amelyet egy Krisztus-freskó díszít. A kép a Megváltót a jó pásztor alakjában ábrázolja. A kutatók szerint valószínűleg ez az egyetlen ilyen ismert ábrázolás az ókori Anatóliából.

Hisardere nekropolisza a Krisztus utáni 2. századtól az 5. századig szolgált Nikaia (mai Iznik) antik városának temetőjeként. A város egyebek között az első egyetemes zsinat helyszíne volt 325-ben. A temetőben nemcsak tehetős családok tagjait helyezték örök nyugalomra, de alsóbb társadalmi rétegekhez tartozókat is. A régészeti lelőhelyen jellemzőek a terrakotta lapokkal fedett, kamraszerű sírok.