2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Ritka Krisztus-freskót találtak Törökországban

Vélhetően a korakersztény korból

MH/MTI
 2025. december 19. péntek. 0:43
Megosztás

Régészek ritka, korakeresztény korból származó Krisztus-freskót találtak a nyugat-törökországi Iznik városában – közölte csütörtökön a Kathpress katolikus hírügynökség.

Ritka Krisztus-freskót találtak Törökországban
Iznik városa
Fotó: Wikipedia

A Hisardere nekropoliszban egy ókori sírkamrára bukkantak, amelyet egy Krisztus-freskó díszít. A kép a Megváltót a jó pásztor alakjában ábrázolja. A kutatók szerint valószínűleg ez az egyetlen ilyen ismert ábrázolás az ókori Anatóliából.

Hisardere nekropolisza a Krisztus utáni 2. századtól az 5. századig szolgált Nikaia (mai Iznik) antik városának temetőjeként. A város egyebek között az első egyetemes zsinat helyszíne volt 325-ben. A temetőben nemcsak tehetős családok tagjait helyezték örök nyugalomra, de alsóbb társadalmi rétegekhez tartozókat is. A régészeti lelőhelyen jellemzőek a terrakotta lapokkal fedett, kamraszerű sírok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink