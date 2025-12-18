Rekordokat hozott az idei ősz

Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei ősz – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Méréseik adatait elemezve azt írták, az évszak középhőmérséklete országosan 11,5 Celsius-fok volt, 0,8 fokkal magasabb az 1991-2020 közötti évek átlagánál. A szeptember 2,2 fokkal volt melegebb az 1991-2020 közötti évek átlagánál, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember lett 1901 óta. A meleg szeptembert követően az átlag körül alakult a hőmérséklet: az október 0,3 fokkal átlag alatti, a november 0,3 fokkal átlag feletti középhőmérsékletű volt. Az ősz középhőmérséklete az ország nyugati és északi részén, síkvidéken 11 és 12 fok között alakult, míg az ország déli tájain meghaladta a 12 fokot. A 10 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, és az Északi-középhegység fagyzugos völgyeiben fordultak elő.

Az elemzés szerint az évszak csapadékösszege az előzetes adatok alapján országos átlagban 130,1 milliméter volt, ami csupán 82 százaléka az 1991-2020 közötti, átlagosan 158,3 milliméternek. A szeptember és az október csapadéka elmaradt az átlagtól, szeptemberben 31 százalékkal, októberben 40 százalékkal hullott kevesebb csapadék, mint az 1991-2020-as évek átlaga. Novemberben a szokásosnál 21 százalékkal több csapadék esett, amivel a március mellett a második hónap az évben, amikor az átlagnál több volt a havi csapadék országos átlagban. A legcsapadékosabb területek az Északi-középhegységben és a nyugati határ közelében, például az Őrségben voltak, ahol a 200 millimétert is meghaladta az őszi csapadék. A legkevesebb csapadék a Dél-Alföldön hullott, ahol nagyobb területen 70 milliméter alatt maradt a 2025-ös ősz csapadékösszege.

A nyári napok száma – amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 25 fokot – országosan 16 volt, ami 6 nappal haladja meg az átlagot. A hőségnapok száma – amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot – a szokásos egy helyett a szeptember eleji hőség miatt öt nap volt időn ősszel.

Fagyos nap – amikor a napi minimum-hőmérséklet 0 fok vagy az alatti – országos átlagban 10 fordult elő, ami három nappal kevesebb a sokévi átlagnál. Országosan 30 csapadékos nap volt 2025 őszén, az átlag egyébként 28 nap.

A meteorológiai szolgálat az idei ősz rekordjairól közölte, a legmagasabb nappali hőmérsékletet Körösladányban mérték szeptember 5-én, 35,1 fokot, az ősz legalacsonyabb hőmérsékletét pedig Pér repülőtéren november 23-án, mínusz 9,4 Celsius-fokot.

Ősszel a legtöbb csapadékot, 277,6 millimétert Miskolc Berekalján regisztrálták, a legkevesebbet – 56,4 millimétert – Békéssámsonon. Egy nap alatt a legtöbb csapadék Bátonyterenyén esett: szeptember 8-án 74,0 milliméternyi.