Miért esznek a macskák és a kutyák füvet?

Az egyik ok az, hogy az állatok egyszerűen csak élvezhetik a fűevést. De ez nem a fő ok.

Ha van macskája vagy kutyája, vagy legalább megfigyelte ezeket a háziállatokat, akkor valószínűleg látta már őket időnként füvet enni. Miért teszik ezt, és fontos kiegészítője-e a fű az étrendjüknek, ezekre kereste a választ az IFLScience.

Egy 2019-es tanulmány több mint 1000 macskatulajdonost kérdezett meg, hogy többet megtudjon kedvenceik vegetáriánus hajlamairól. Mindegyikük legalább napi 3 órát töltött a kedvencével, és beszámolt megfigyeléseiről.

Az eredmények azt mutatták, hogy a növények evése valójában nagyon gyakori és normális viselkedés a macskák körében. A tanulmányban részt vevő állatok 71 százaléka legalább hatszor evett növényt életében, és csak 11 százalékuk nem próbálta soha.

Vannak, akik úgy vélik, hogy a macskák a hányás kiváltására esznek füvet, de a macskatulajdonosok 91 százaléka azt mondta, hogy kedvenceik növényevésének semmi köze a problémához. Úgy tűnik, hogy a hányás inkább a fűevés gyakori mellékhatása, mint maga a végső cél.

Ehelyett úgy vélik, hogy a fűevés evolúciós maradványa a macskaősöknek, akik számára a bélparaziták komoly problémát jelentettek. A növények fogyasztása fokozza az emésztőrendszer izomtevékenységét, ami hatékony módja annak, hogy megszabaduljunk ezektől a kellemetlen bélrendszeri lakóktól. Manapság a legtöbb macska ápolt, és általában nem hajlamos a paraziták felszedésére, de ezek az állatok még mindig nem tudnak ellenállni a késztetésnek, hogy olyan zöldségeket egyenek, mint őseik.

Miért esznek a kutyák füvet?

Egy hasonló tanulmányban kutyatulajdonosokat kérdeztek kedvenceik étkezési szokásairól. A megkérdezett 47 ember 79 százaléka azt mondta, hogy kutyájuk valóban szeret füvet vagy más növényeket enni.

A kutatók ezután az internethez fordultak, hogy kutyatulajdonosokat találjanak a viselkedés további vizsgálatához. Összesen 3340 kérdőívet gyűjtöttek össze, amelyek közül 1571 felelt meg a tanulmány kritériumainak. Ezek közül a kutyák 68%-a evett naponta vagy hetente növényeket, a fű volt a legnépszerűbb választás az esetek 79%-ában.

Csak kis számú kutya evett növényeket, amikor beteg volt (9 százalék), és a kutyáknak csak 22 százaléka hányt növényevés után. Nem volt szignifikáns összefüggés e szokás és a nem, a fajta vagy az étrend között. Ehelyett a fiatalabb kutyák inkább többféle növényt fogyasztottak, és ezt gyakrabban tették, mint az idősebb kutyák, anélkül, hogy látható összefüggés lenne a betegséggel vagy a hányással. Akkor miért teszik ezt?

„Bár ez a tanulmány csak a házi kutyák növényevését vizsgálta, ez a viselkedés farkasoknál és más vadon élő kutyaféléknél is megfigyelhető. Mivel ez a viselkedés valószínűleg a háziasítás és a mesterséges szelekció révén maradt fenn, valószínűleg valamilyen biológiai célt szolgál. További kutatásokra van szükség annak tisztázására, hogy milyen konkrét előnyökkel járhat a növényevés, például a fokozott gyomor-bél motilitás vagy a bélparaziták eltávolítása” – mondják a kutatók.

Egy másik lehetséges magyarázat arra, hogy a kutyák miért esznek füvet, az az, hogy egyszerűen szeretik – írja a kiadvány.

Szükségük van a macskáknak és a kutyáknak a fűre?

Úgy tartják, hogy a macskáknak és a kutyáknak nem kell füvet enniük, de nincs igazán szükség arra, hogy megtiltsuk nekik, sőt, talán élvezik is. Az egyetlen kikötés, hogy a vegyszerekkel kezelt gyepektől a lehető legtávolabb kell tartani őket.