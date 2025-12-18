Hatalmas felfedezés a Bermuda-háromszögnél

A világ talán legnagyobb rejtélyei közé tartozik a Bermuda-háromszög, a tudósok pedig nemrég egy minden eddiginél szokatlanabb dolgot fedeztek fel a környékén, amikor egy olyan kőépítményre bukkantak, amely semmi máshoz nem hasonlítható a Földön. A 20 kilométer vastag kőzetréteg Bermuda alatt, az óceáni kéreg alatt található: a csapat szerint korábban még soha nem találtak rá ilyen vastag építményre, és szerintük ez segíthet megválaszolni a híres szigettel kapcsolatos egyik legnagyobb kérdést.

Bermuda az óceáni kéreg egy kiemelkedő területén fekszik, amelyet óceáni hullámnak is neveznek, és amely a környező terület fölé emeli. Ezek a képződmények jellemzően vulkáni tevékenységgel hozhatók összefüggésbe, arra azonban nincs bizonyíték, hogy egy vulkán lenne a felelős Bermuda szokatlan geológiájáért. A szigeten már több mint 31 millió éve nem volt kitörés, és az esetleges vulkáni duzzanatnak ez idő alatt alább kellett volna esnie. Ez az új felfedezés arra utalhat, hogy az utolsó kitörés olvadt kőzetet fecskendezett a kéregbe, ahol az megfagyott, és a szigetet 500 méterrel (1640 lábbal) kiemelte a tengerből.

A kutatók által a Geophysical Research Letters folyóiratban megjelentetett tanulmányban a Bermudánál lévő szeizmikus állomás felvételeit figyelték meg: nyomon követték az erős, ám távoli földrengések útját, miközben azok a sziget alatt 50 kilométer mélyen a sziklán keresztül haladtak. Mialatt azt vizsgálták, hol változtatták meg ezek a szeizmikus hullámok a pályájukat, a kutatók rátaláltak a különös, vastag kőzetrétegre.

Általában ott van az óceáni kéreg alja, és utána feltehetően a köpeny található. Ám Bermudán ott van ez a másik réteg, amely a kéreg alatt helyezkedik el, abban a tektonikus lemezben, amelyen Bermuda fekszik - mondta el a Live Science-nek Dr. William Frazer, a Carnegie Science szeizmológusa.

A geológusok szempontjából ez a felfedezés hatalmas előrelépést jelenthet Bermuda legnagyobb rejtélyének megfejtése felé - írta a Borsonline.

Míg a Bermuda elsősorban a megmagyarázhatatlan hajó- és repülőgép eltűnéseiről híres, a tudósok számára sokkalta nagyobb rejtélyt jelent az óceáni hullámok létezésének oka. A Hawaiihoz hasonló szigetláncok jellemzően a köpeny gócpontjai feletti vulkáni tevékenység miatt alakulnak ki: ezek azok a helyek, ahol a köpenyből származó forró, olvadt kőzet a felszín felé emelkedik. Amikor ez a forró anyag áttör a kérgen és szigeteket hoz létre, egyúttal felfelé emeli a tektonikus lemezt is, óceáni hullámot hozva létre ezzel. Amikor a tektonikus lemez eltávolodik a forró ponttól, ezek a duzzanatok idővel fokozatosan alábbhagynak.

Mivel Bermudán az elmúlt 31 millió évben nem találtak bizonyítékot vulkáni tevékenységre, a tudósok nem voltak képesek megmagyarázni, miért volt még mindig ilyen magas a hullámzása. Azonban, mivel ez az újonnan felfedezett réteg kevésbé sűrű, mint a környező kőzet, egyrészt eltéríti az áthaladó szeizmikus hullámokat, másrészt felfelé nyomja a szigetet. A kutatók jelenleg más szigeteket vizsgálnak, hogy kiderítsék, akadnak-e hasonló rétegek, vagy a Bermuda valóban egyedülálló a maga nemében

Egy olyan szélsőséges helyszín, mint a Bermuda megértése fontos lehet a kevésbé szélsőséges helyek megértéséhez, és képet adhat arról is, melyek a Földön zajló normálisabb és szélsőségesebb folyamatok - tette hozzá Dr. Frazer.