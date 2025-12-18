Tűzijáték tilalom Budapesten: így kerülhetők el a bírságok

Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein: tilos 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékterméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-jén 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-jén egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben.

A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza - tették hozzá. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. Petárdázni - ahogyan eddig, úgy idén is - Magyarország teljes területén, egész évben tilos és veszélyes, petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők 200 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak - hangsúlyozta a rendőrség.