„Visszatért” Bruce Lee

Bruce Lee életnagyságú – 168 centiméteres – szobrát 2005-ben avatták fel azzal a céllal, hogy mérsékeljék az etnikai megosztottságot az országban és a városban. Az emlékmű kezdeményezői szerint ugyanis Bruce Lee-t egyaránt szeretik a muszlimok és a keresztények, a bosnyákok, a szerbek és a horvátok is.

A szobrot Ivan Fijolic horvát szobrász készítette. A szobor 2024 márciusának elején tűnt el a város parkjából, és a rendőrség azonnal színesfémtolvajokat gyanúsított a lopással. Az emlékmű darabjait néhány nappal később megtalálták, a restaurálás azonban hosszú időt vett igénybe. Az újbóli összeállítás emellett sokba is került – hangzott el a szerdai leleplezésen –, és számos engedélyt kellett beszerezni, mert a szobrot Horvátországba szállították, hogy az eredeti szobrász rakhassa össze.