2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

„Visszatért” Bruce Lee

Visszaállították a kung-fu királyának szobrát

MH/ MTI
 2025. december 17. szerda. 17:31
Megosztás

Visszaállították Bruce Lee-nek, a kung-fu királyának szobrát a bosznia-hercegovinai Mostarban, másfél évvel azután, hogy azt ellopták és darabokra vágva, fémhulladékként akarták értékesíteni.

„Visszatért” Bruce Lee
Bruce Lee (1940–1973) szobra visszatért Mostarba
Fotó: AFP/Stringer

Bruce Lee életnagyságú – 168 centiméteres – szobrát 2005-ben avatták fel azzal a céllal, hogy mérsékeljék az etnikai megosztottságot az országban és a városban. Az emlékmű kezdeményezői szerint ugyanis Bruce Lee-t egyaránt szeretik a muszlimok és a keresztények, a bosnyákok, a szerbek és a horvátok is.

A szobrot Ivan Fijolic horvát szobrász készítette. A szobor 2024 márciusának elején tűnt el a város parkjából, és a rendőrség azonnal színesfémtolvajokat gyanúsított a lopással. Az emlékmű darabjait néhány nappal később megtalálták, a restaurálás azonban hosszú időt vett igénybe. Az újbóli összeállítás emellett sokba is került – hangzott el a szerdai leleplezésen –, és számos engedélyt kellett beszerezni, mert a szobrot Horvátországba szállították, hogy az eredeti szobrász rakhassa össze.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink