Krónika
Valakire nagyon rámosolygott a szerencse
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Bodnár Patrícia
Első számsorsolás: 5 (öt), 13 (tizenhárom), 17 (tizenhét), 18 (tizennyolc), 22 (huszonkettő), 33 (harminchárom), 34 (harmincnégy).
Második számsorsolás: 5 (öt), 12 (tizenkettő), 13 (tizenhárom), 18 (tizennyolc), 24 (huszonnégy), 25 (huszonöt), 35 (harmincöt).
Nyeremények: 7 találatos szelvény egy darab volt, nyereménye 216 286 005 forint. 6 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyenként 325 330 forint; 5 találatos szelvény 2286 darab, nyereményük egyenként 7115 forint; 4 találatos szelvény 36 300 darab, nyereményük egyenként 2320 forint.