A légvédelem az éjszaka folyamán 94 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőtt le - idézte az orosz védelmi tárca jelentését a Ria Novosztyi .

Az orosz harci eszközök 31 drónt a krasznodari körzetben; 22-t a rosztovi régióban; tízet Voronyezsben; nyolcat-nyolcat a szaratovi régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger vizein; négyet a volgogradi régióban; hármat pedig a brjanszki régióban ártalmatlanított.

A kubai katasztrófavédelmi központ szerint két ember megsérült, amikor egy pilóta nélküli repülőgép roncsai hullottak a szlavjanszkij járásban. A lezuhant drónok darabjai házakat és melléképületeket is megrongáltak a Krasznoarmejszkij járásban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.