Krónika

Több mint 1600-an vesztették életüket az idén Szudánban

Január óta 65 egészségügyi intézmény ellen indítottak támadást

MH/ MTI
 2025. december 18. csütörtök. 3:13
Több mint 1600-an vesztették életüket az idén Szudánban egészségügyi intézmények elleni támadásokban – közölte szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az X-en.

Több mint 1600-an vesztették életüket az idén Szudánban
WHO jelentése szerint több mint 1600 ember halt meg az egészségügyi intézmények elleni támadások következtében
Fotó: AFP/Amaury Falt-Brown

A WHO-főigazgatója szerint januártól 65 ilyen támadást regisztráltak, amelyekben a halálos áldozatokon túl 276 sebesült is volt.

A legutóbbi csapást egy drón segítségével követték el vasárnap Diling városban, Dél-Kordofán tartomány székhelyének katonai kórháza ellen.

Dél-Kordofánban az utóbbi hónapokban megsűrűsödtek a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet összecsapásai.

Tedrosz szerint a vasárnapi dróntámadásban kilencen haltak meg és 17-en megsebesültek. „Minden egyes támadás még több embert foszt meg az egészségügyi szolgáltatásoktól és gyógyszerektől, vagyis olyan szükségletektől, amelyeket abban az esetben is ki kell elégíteni, ha a kórház használhatatlanná vált” – írta.

A szudáni orvosok szervezete szerint a dróncsapást Dilingben az RSF követte el.

A 2023-ban kirobbant szudáni háborúban tízezrek haltak meg, milliók menekültek el otthonukból, és az ENSZ szerint „a világ legsúlyosabb humanitárius helyzete” alakult ki.

