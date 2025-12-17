Krónika
Orbán Viktor: A győztes hazafiak szövetsége újra naggyá fogja tenni Európát
A miniszterelnök szerint, "ha kell, széllel szemben harcolnak" a Patrióták
Patrióták, a győztes hazafiak szövetsége
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor hozzátette: "Andrej Babis visszatérésével a Patrióták pártcsaládja másik súlycsoportba került. Harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, két miniszterelnök a Tanácsban, Salvini kormányon Olaszországban, a legerősebbek vagyunk Franciaországban, Ausztriában és Hollandiában, felkészül Spanyolország és Portugália".
A miniszterelnök így zárta sorait: "Ez a győztes hazafiak szövetsége, amely újra naggyá fogja tenni Európát. Ha kell, széllel szemben harcolva."