Kóbor kutyák téptek szét egy újszülött babát

Jelenleg nem világos, hogy a gyermeket szándékosan hagyták-e el a szülők, vagy más körülmények között halt meg, mielőtt az állatok megtalálták volna. A helyi rendvédelmi szervek teljes körű vizsgálatot indítottak - írja a news.ru.

A rendőrségnek több vizsgálatot kell végeznie, hogy pontosan kiderítse, hogyan történt a baba halála. Azok az anya és apák személyazonossága is megkerül, akik veszélybe sodorták gyermeküket. A tragédia ismét felvetette a kóbor állatok és India távoli régióinak nők társadalmi jólétének kérdését.

Egy hónappal korábban kutyák széttéptek egy újszülött babát, akit állítólag saját édesanyja dobott a bokrokba Uttar Pradeshben. A babát, aki csak néhány napos volt, a helyi lakosok találták meg. Nem tudtak segíteni neki: mire a gyereket felfedezték, már elvesztette a karját. Szemtanúk jelentették a gyereket a rendőrségnek. Az anya kilétének megállapításához DNS-mintát vettek a babából.