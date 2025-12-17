Folytatódik a dolgozók sztrájkja a Louvre-ban

Részlegesen megnyitott szerda délben a Louvre, annak ellenére, hogy a világ leglátogatottabb múzeumának dolgozói megszavazták a két nappal ezelőtt kezdődött határozatlan idejű, gördülő sztrájk folytatását, tiltakozásul a „romló munkakörülményeik” és az „elégtelen források” miatt.

A munkavállalók sztrájk mellett döntöttek a romló munkakörülmények és a biztonsági hiányosságok miatt a párizsi Louvre Múzeumban

Szerda reggel a szakszervezetek által összehívott közgyűlésen háromszáz dolgozó „egyhangúlag” megszavazta a határozatlan idejű sztrájk folytatását – közölték az AFP hírügynökséggel a szakszervezetek.

A kulturális minisztérium, amely közvetlenül tárgyal a szakszervezetekkel, javaslatokat tett a dolgozók elégedetlenségének csillapítására, de azokat a munkavállalók elutasították.

„Ezek méltatlan javaslatok” – mondta az AFP-nek Gary Guillaud, a CGT szakszervezet részéről, amely a többségi képviselet a múzeumban.

A sztrájk hétfői első napját követően kedden a heti szünnap miatt volt zárva a Louvre.

A munkabeszüntetés folytatása ellenére a múzeum szerdán részben újranyitott, és az épületbe valamivel dél előtt beléphettek az első látogatók, a számukra hozzáférhető terek száma egyelőre azonban még nem ismert.

„A Louvre Múzeum bizonyos termei kivételesen zárva tartanak” – közölte az intézmény az X-en, „az okozott kellemetlenségért” elnézést kérve.

A kulturális minisztérium hétfőn a Louvre 2026-ra tervezett 5,7 millió eurós támogatáscsökkentésének visszavonása mellett javaslatot tett új munkahelyek létrehozására a múzeum biztonsági szolgálatánál, valamint rendkívüli jutalom kifizetését is vállalta. A szakszervezetek azonban tartós béremelést követelnek.

A sztrájkmozgalom a karácsonyi ünnepek közeledtével a Louvre egymást követő problémái után indult meg.

Október 19-én fényes nappal maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró. Három héttel ezelőtt pedig egy vízszivárgás miatt az egyiptomi részleg könyvtárában több száz művet ért károsodás.

A szakszervezetek közvetlen tárgyalást kezdeményeztek a kulturális minisztériummal, „a belső szociális légkör példátlan romlása és az illetékes hatóságoktól várt válaszok szükségessége miatt”.

A Louvre elnökének, Laurence des Cars-nak néhány hónapig együtt kell dolgoznia Philippe Josttal, a Notre-Dame újjáépítési munkálatait felügyelő magas rangú köztisztviselővel, akit Rachida Dati kulturális miniszter pénteken megbízott a múzeum „mélyreható átszervezésével”.

A héten a szenátusban meghallgatásokat is tartanak a múzeum működési zavaraival kapcsolatos problémák kivizsgálásra. Laurence des Cars-t, aki 2021 vége óta vezeti a múzeumot, szerda délután hallgatják meg a szenátorok.

Az októberi rablás után elrendelt közigazgatási vizsgálat első következtetései azt állapították meg, hogy a múzeum „krónikusan alábecsülte” a behatolás és a lopás kockázatát, „a biztonsági rendszerek pedig elavultak”.