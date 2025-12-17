Elszabadult a pokol a parlamentben + VIDEÓ

Példátlan jelenetek játszódtak le a mexikóvárosi törvényhozás ülésén, amikor a vita fizikai összetűzésbe torkollott a képviselők között.

A parlament falai között hajtépés, ütlegelés és kiabálás zavarta meg a Transparency Institute (Mexikóváros Átláthatósági Intézete) megszüntetéséről szóló vitát.

A parlament plenáris ülésén a kormánypárti Morena és az ellenzéki Nemzeti Akció Párt (PAN) képviselői csaptak össze, miután az ellenzék tiltakozásul elfoglalta az elnöki emelvényt. Az események gyorsan elszabadultak: több képviselő egymás karját rángatta, hajtépésig fajult a vita, miközben a teremben teljes káosz alakult ki – írja a Mexico News Daily alapján az origo.hu.

A dulakodás középpontjában Daniela Álvarez (PAN) és Yuriri Ayala (Morena) állt, de legalább négy női képviselő is belekeveredett a botrányos jelenetbe. A parlament elnöke, Jesús Sesma megpróbált közbelépni, de kezdetben nem tudta szétválasztani a vitázó feleket.

Miért fajult tettlegességig a vita a parlamentben?

A parlament ülésén az indulatokat az InfoCDMX, vagyis a Mexikóvárosi Átláthatósági Intézet megszüntetéséről szóló javaslat szította fel. Az ellenzék azt kifogásolta, hogy az intézményt egy olyan új szerv váltaná fel, amely nem többpárti alapon működne, hanem közvetlenül a városi számvevőszék alá tartozna.

A PAN képviselői szerint ezzel megszegtek egy korábbi politikai megállapodást, amely garantálta volna a pártok közötti egyensúlyt az új testületben. A feszültség végül fizikai összecsapásba torkollott, amelynek során Claudia Pérez ellenzéki képviselő meg is sérült, később nyaki rögzítővel látták el.

A botrány ellenére a kormánypárti többség végül megszavazta az InfoCDMX megszüntetését, így a javaslat elfogadásra került.