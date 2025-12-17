2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Elsőfokú készültségben a jégtörő hajók

Folyamatos ügyeletet tartanak a Dunán, a Tiszán és a Balatonon

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 20:08
Megosztás

Elrendelte a jégtörő hajók elsőfokú jégvédekezési készültségbe helyezését az Országos Vízügyi Irányító Törzs vezetője – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a honlapján.

Elsőfokú készültségben a jégtörő hajók
Az Országos Vízügyi Irányító Törzs elrendelte a jégtörő hajók I. fokú jégvédekezési készültségbe helyezését
Fotó: ovf.hu

Azt írták: a törzsvezető által december 15-én, hétfő reggeltől elrendelt készültség ideje alatt 22 jégtörőn tartanak folyamatos ügyeletet a Dunán, a Tiszán és a Balatonon.

A vízügy munkatársai gondoskodnak a hajók azonnali bevetéséhez szükséges üzemeltetési feladatokról, valamint figyelemmel kísérik, hogy a tartósan alacsony vízhőmérséklet hatására megkezdődnek-e a jégjelenségek, és biztosított-e a jég levezetése vagy okoz-e problémát a feltorlódása – ismertették.

Hozzátették: a HungaroMet Zrt. legutóbbi, november 12-én kiadott országos hosszú távú meteorológiai előrejelzése az idei téli időszakra átlagosan csapadékos időjárást prognosztizál, decemberben és februárban az átlagosnál melegebb, míg januárban a sokévi átlagnak megfelelő hőmérséklet várható.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján december elejétől fokozatos a lehűlés, de az ország nagy folyóinak vízhőmérséklete december elejére számottevően még nem csökken. A jégképződéshez szükséges hőmérsékletet a folyók általában nem érik el, ezért nagyobb eséllyel jégmentesek maradnak – közölték.

A vízügy tájékoztatása szerint a Dunán decemberben, annak is inkább az első felében ritkán tapasztalható jégjelenség, a Tiszán azonban az átlagosnál hidegebb időjárás esetén a hónap második felében már kialakulhat erős jégzajlás, esetleg rövid szakaszokon állójég, bár a tél első hónapjában intenzív jégzajlás ott sem valószínű.

Hozzátették: a statisztikai adatok alapján a jég előfordulásának valószínűsége a Dunán és a Tiszán is január második felében a legnagyobb.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink