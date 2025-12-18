Édes kis, színes polipot talált egy férfi, hajszálon múlt az élete

Egy brit férfi nyaralása közben került hajszálnyira egy tragédiától a Fülöp-szigeteken. A történet középpontjában egy mérgező polip áll, amely a világ egyik legveszélyesebb tengeri élőlényei közé tartozik.

A kékgyűrűs polip apró termetű, de a világ egyik legmérgezőbb állata

Egy brit turista, Andy McConnell a tengerben úszva bukkant rá az apró, de rendkívül veszélyes állatra, anélkül hogy felismerte volna a fenyegetést. A férfi többször megfogta a menekülni próbáló tengeri élőlényt, miközben végig súlyos életveszélynek volt kitéve. Nem meglepő, hiszen a kisállat egy mérgező polip volt.

A kékgyűrűs polip a világ egy mérgező polipja

Az eset szerdán történt, amikor McConnell a Fülöp-szigeteken nyaralva a vízben úszott. A férfi figyelmét felkeltette az apró kékgyűrűs polip, amelyet óvatosan, de többször is kézbe vett. A videó tanúsága szerint a mérgező polip próbált elmenekülni, miközben a turista a veszély apró cseppjével sem volt tisztában.

Halálos méreg egy apró állatban

A kékgyűrűs polip a világ egyik leghalálosabb polipja, mivel rendkívül erős, tetrodotoxin nevű halálos mérget hordoz.

Ez a halálos bénulást okozó méreg akár percek alatt teljes izombénulást idézhet elő, és megfelelő ellátás nélkül végzetes lehet. Egy esetleges polipcsípés ezért azonnali életveszélyt jelent.

McConnell számára a történet végül szerencsésen zárult, mivel az állat nem bocsátotta ki mérgét. Ennek köszönhetően nem történt mérgezés, és a férfi sértetlenül úszta meg az esetet. Tudtán kívül azonban egy olyan helyzetet élt túl, amely a polip halálos mérge miatt akár tragédiába is torkollhatott volna – számolt be az esetről a Fox Weather alapján az origo.hu.