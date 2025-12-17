A város, ahol fél óra alatt kétszer jött el a tél

–20 °C, aztán +7 °C, majd újra –20 °C mindössze néhány perc alatt. Spearfish neve azóta a meteorológiai rekordok között szerepel, és joggal.

A dél-dakotai városkában 1943. január 22-én úgy indult a reggel, mint annyi más téli napon, dermesztő hideggel.

Reggel fél nyolckor –20 °C (-4 °F) volt, a Black Hills hegyvidéke fölött dermedten állt a fagyott levegő. Pár perc múlva azonban a város története és a meteorológia rekordok listája végleg megváltozott.

7:30 körül hirtelen megérkezett a chinook-szél, a Sziklás-hegység lejtőiről lezúduló, meleg, száraz légáram. Két perc múlva, 7:32-kor a hőmérő már +7 °C-ot (45 °F) mutatott. Ez 49 Fahrenheit-fokos, vagyis nagyjából 27 fokos felmelegedés 120 másodperc alatt, amely világrekordnak számít, amelyet azóta sem tudott megdönteni a természet.

A helyiek úgy emlékeznek erre a napra, mintha valaki egy láthatatlan kapcsolót kattintott volna át a „sarkvidéki fagyból” „tavaszra”. Az autók ablakai azonnal bepárásodtak, a jég hirtelen olvadni kezdett, a város lakói pedig percek alatt másik évszakban találták magukat.

De a természetnek még volt egy váratlan fordulata.

A reggel folyamán Spearfishben tovább melegedett az idő, egészen +12 °C-ig (54 °F). Aztán 9 óra körül a chinook egy pillanat alatt megszűnt és a hőmérséklet 27 perc alatt visszazuhant –20 °C-ra. Ez 58 Fahrenheit-fokos, azaz 32 fokos zuhanás volt, újabb világrekord a leggyorsabb hőmérséklet-csökkenésre. Az ablakok sok helyen megrepedtek, a szélvédők hirtelen újra befagytak.

A meteorológusok máig úgy tartják, hogy ennél extrémebb, ilyen rövid idő alatt bekövetkező hőmérséklet-változást sehol a világon nem mértek. Nem véletlen, hogy Spearfish neve azóta minden „időjárási rekordokról” szóló listán szerepel.

A jelenség kulcsa a chinook szele, amikor a hegyeken átbukó szél lezúdul, a levegő összenyomódik és felmelegszik, majd amikor a front szele elapad vagy ereje összeomlik, a város egy pillanat alatt visszazuhan az eredeti, sarkvidéki levegőbe. Spearfishben, a lakók 1943-ban ezt nem időjárási modelleken, hanem a saját ablakaikon tapasztalták meg.

Spearfish Falls, Blackhills, Dél-Dakota, USA Fotó: Marc Le Fevre / Biosphoto / Biosphoto via AFP

Aznap reggel két rekord született, a leggyorsabb felmelegedésé és a leggyorsabb lehűlésé. A helyieknek pedig maradt egy életre szóló történetük arról a napról, amikor két perc alatt ért véget a tél , majd fél órával később villámgyorsan visszatért.