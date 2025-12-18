A kínai bevásárlóközpontokban dohányzókat kellemetlen meglepetés érheti

Ez a technológia az illegális dohányzás elleni küzdelmet célozza a nyilvános WC-kben, ahol a dohányosok korábban elrejtőztek az ellenőrzés elől.

Normál esetben a speciális üveg matt marad, biztosítva a magánszférát, de a füstérzékelők azonnal átkapcsolják átlátszó módba. A rendszert azért vezették be, mert nehéz volt ellenőrizni a zárt fülkéket, ahol a dohányzás kényelmetlenséget okozott a többi látogató számára. Az első felhasználók már pozitívan értékelték az újítást, és javasolták, hogy terjesszék ki az egész országra írja a The Standard.