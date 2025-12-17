Egyiptomi migránsok vesztek a tengerbe Kréta partjainál

Tizennégy egyiptomi migráns vesztette életét, további 13 pedig eltűnt Kréta szigetétől 20 tengeri mérföldre délnyugatra, miután 10 nappal ezelőtt elsüllyedt a gumicsónakjuk - közölte kedden az egyiptomi külügyminisztérium a december 6-i katasztrófa végleges adatait ismertetve.

Egyiptom athéni nagykövetsége közleményt adott ki, amelyben nyilvánosságra hozta a 14 áldozat nevét és címét.

Hozzátették, hogy a kelet-líbiai Tobrukból útnak indult gumicsónak a rossz időjárás miatt borult fel nem sokkal azután, hogy motorja leállt, a hajótest pedig részben leeresztett. Közölték, hogy a 34 utas közül nem mindenki volt egyiptomi, két embernek pedig sikerült túlélnie a katasztrófát.

A szerencsétlenül járt csónakot egy arra járó török teherhajó vette észre elsőként, majd riasztotta a mentő- és keresőegységeket.

A tárca az eset kapcsán arra kérte az egyiptomi állampolgárokat, hogy a hasonló tragédiák elkerülése érdekében csak legálisan, hivatalos beutazási vízum birtokában induljanak útnak; azaz ne váljanak az embercsempészek áldozatává.