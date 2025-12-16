Szerdán újra birtokba vehetik az autósok az M30-as gyorsforgalmi utat

A garanciális javítások elkészültének jelentését követően az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszíni szemle keretében ellenőrizték a STRABAG kivitelezési hibája miatt korábban hosszú időre lezárt M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A helyszíni szemle eredményeként szerdán megnyitják és visszaadják a forgalomban az autópálya érintett szakaszát – jelentette be a minisztérium.

Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során egyelőre mindent rendben találtak a szakemberek, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz. Annak érdekében, hogy a gépjárművezetők minél hamarabb használhassák az eddig lezárt pályát, az ellenőrzést követően megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása.

A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan szerda délután – immár korlátozások nélkül – újra indulhat a forgalom a pályán – részletezte a közlemény.

A minisztérium kitért arra is, hogy a STRABAG számára itt azonban nem ér véget a felelősség. Az utóellenőrzésről szóló úgynevezett Monitoring Terv készült, amely részletesen tartalmazza, mit, milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie a kivitelező cégnek és az adatokból kiértékelő jelentést is kell készítenie.

A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására – tették hozzá. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibák javítását a STARABAG továbbra is köteles elvégezni – jegyezte meg az ÉKM.