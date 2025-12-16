2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Orbán Viktor: Végleg elszalasztjuk az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét

A miniszterelnök szerint az eszkaláció irányába haladunk

MH
 2025. december 16. kedd. 8:04
Frissítve: 2025. december 16. 9:38
Megosztás

"Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb. Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását" - fogalmazott közösségi oldalán kedd reggel a kormányfő.

Orbán Viktor: Végleg elszalasztjuk az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét
Orbán Viktor: Közeleg az EU-csúcs
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor hozzátette: Az EU megoldása megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

A kormányfő kiemelte, hogy ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztja a közösség.

"Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években" - zárta sorait a miniszterelnök.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink