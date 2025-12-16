Orbán Viktor: a háború és a béke témája uralja a brüsszeli EU-csúcsot

A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.

Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést "mind be fogja takarni" a háború és a béke kérdése.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai-orosz tárgyalások eredményét.

Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét - hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak "összecsapása" történik majd meg.

Támogassuk-e Ukrajnát, mi legyen befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent ez a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez - sorolta a megvitatandó kérdéseket Orbán Viktor, majd megjegyezte, "nagyjából ez a virágcsokor, amelyből majd mindenki kihúzza a neki legfontosabb szálakat".

Az orosz vagyon befagyasztását illető kérdésre a miniszterelnök azt mondta: a befagyasztásról eddig félévente hozott egyhangú döntést az Európai Tanács, amiben Magyarország is elmondhatta az álláspontját, ezt a jogi helyzetet azonban - jogsértő módon - teljesen megváltoztatták, a döntést határozatlan időre meghosszabbították, amit már egyhangúság nélkül is meg lehet hozni.

Ebben eddig Magyarországnak vétójoga volt, de elvették tőlünk ezt a jogot - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, "ez nyílt jogsértés, nem fér ehhez kétség, jogi lépéseket is fogunk tenni".

Rámutatott: az orosz vagyon sorsáról jelenleg még egyhangú döntés szükséges, "hacsak nem követnek el egy újabb nyílt jogsértést, és nem mondják ki, hogy ez a döntés is ezentúl egyhangúság helyett már kétharmados minősített többséggel is meghozható ugyanarra a klauzulára hivatkozva".

A kormányfő vélekedése szerint az orosz vagyonról szóló viták és a háborús kérdések közben Brüsszel menetel egy új típusú bürokratikus diktatúra irányába, ahol a nemzetállamokat nyilvánvalóan megillető jogokat egyszerű döntésekkel az Európai Bizottság vagy a Európai Tanács valamelyik szerve elkobozza tőlünk.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország most szövetségeseket keres, összegyűjtjük azokat az országokat, akik azt gondolják, hogy az orosz vagyon kisajátítása és Ukrajnának történő átadása nem más, mint "egy nyílt hadüzenet".

Hozzátette: ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint hadüzenetet, és "szerintem az oroszok így is fogják értelmezni, a kérdés csak az, hogy milyen válaszlépéseket fognak tenni".

A miniszterelnök arról is beszámolt: néhány héttel ezelőtt írt egy levelet az orosz elnöknek, amelyben azt kérdezte tőle, ha elveszi az EU az orosz befagyasztott vagyont, akkor lesznek-e válaszlépések, és ha igen, az oroszok figyelembe veszik-e azt, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél.

A válaszban az szerepelt, hogy "a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást" - fogalmazott.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország levédte magát a gazdasági válaszlépésekkel szemben.

"Magyarország soha, semmilyen körülmények között nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, bármely ország devizatartalékának, befagyasztott devizatartalékának az elvételét" - jelentette ki.

Kitért arra is, Magyarország a befagyasztott orosz vagyon ügyében az Európai Unió irányában a lojális együttműködés szabályai szerint járt el, semmi nem indokolta, hogy most ezt a jogfosztást Magyarország elszenvedje.

A vagyon kezelésével kapcsolatos másik kérdésre válaszolva azt mondta: a belga miniszterelnök nagyon nehéz helyzetben van, mert a vagyon elvételét "Belgiummal akarják elkövettetni" úgy, hogy ezzel ők elvi alapon sem értenek egyet.

Emellett a pénzügyi árát ők fogják megfizetni, mert ha az oroszok vagyonát kezelő belga cég megbillen, az egész belga nemzetgazdaságot össze tudja dönteni - emlékeztetett Orbán Viktor, megjegyezve, a társaságnak Oroszországban is van mintegy 16 milliárd eurónyi vagyona, így az orosz válaszlépés elsősorban őket érintheti.

A miniszterelnök elmondta: ebben a kérdésben például Németországon "nem lehet kiigazodni", a háborúban és a szankciós ügyben a németekkel egész egyszerűen nem lehet együttműködni, mert kiszámíthatatlan pályán vannak és lépésről lépésre sodródnak bele a háborúba. "Németország ma nagyon közel van ahhoz, hogy vezérszereplője legyen egy Európának Oroszországgal kirobbantott háborújában" - fogalmazott. Hozzátette: tapasztalata szerint mindenki úgy érzi, hogy a háború messze van, ez inkább egy pénzügyi kérdés, "de nem, a valóság az az, hogy ténylegesen háborúra készül az Európai Unió".

Megjegyezte: már zajlik az a gondolkodás, hogy a hanyatlóban lévő német ipar hogyan tudna ismét fölívelni a hadiipari fejlesztések segítségével.