Hatalmas adományösszeg gyűlt össze

Az OTP Bank Adományozási Programja több mint 36 millió forinttal segíti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat rászoruló gyermekeket segítő szemüvegtámogatási pályázatát.

A november 11. és december 8. között zajlott adományozási program keretében felajánlott összegek közvetlenül a Gyermekmentő Szolgálathoz érkeztek, ennek köszönhetően december 4-én újraindult a szemüvegtámogatási program. Az eddig beérkezett adományokkal 451 rászoruló gyerek juthat hozzá a számára szükséges szemüveghez, de a pályázat a források kimerüléséig még nyitott. A szolgálat korábbi akciója is hatalmas segítséget jelentett: tavaly 541 gyermek jutott szemüveghez az ország számos településén – olvasható a közleményben.

Hozzáfűzték: az újraindult szemüvegtámogatási program célja, hogy hátrányos helyzetű gyermekek is hozzájuthassanak a számukra szükséges szemüveghez – ezzel javítva életminőségüket és iskolai teljesítményüket.

A támogatás maximális összege fejenként bruttó 80 ezer forint. A jelentkezésnek több feltétele van, például a pályázó gyermekkel egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 130 000 forintot, illetve szükség lesz egy 3 hónapnál nem régebbi, a gyermek nevére szóló, szemész szakorvos által kiadott lelet vagy optometrista által kiállított látásvizsgálati eredmény benyújtására is – részletezték a sajtóanyagban.

A pályázattal kapcsolatos minden további információ elérhető a https://www.gyermekmento.hu/ oldalon.