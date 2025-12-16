Krónika
Donald Trump: Ukrajna már elvesztette a területeket
Az amerikai elnök szerint Oroszország komolyan gondolja a konfliktus befejezését
A múlt hónapban a Trump-kormány előterjesztett egy keretmegállapodást az ukrajnai konfliktus befejezését célzó béketervhez. A javaslatok, amelyeket azóta többször is módosítottak, többek között azt irányozzák elő, hogy Kijev lemondjon NATO-tagsági törekvéseiről, valamint a Krím-félszigetre és a Luganszk és Donyeck régiók, más néven a Donbassz területére vonatkozó igényeiről, amelyek mind népszavazás után csatlakoztak vissza Oroszországhoz. Cserébe még nem meghatározott biztonsági garanciákat kapna.
„Nos, őszintén szólva, az ukránok már elvesztették a területeket. Úgy értem, a területek elvesztek” – mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak. „De ami a biztonsági garanciákat illeti… Dolgozunk a biztonsági garanciákon, hogy a háború ne kezdődjön el újra.”
Trump elmondta, hogy nemrég közvetlen tárgyalásokat folytatott Putyinnal, és úgy véli, hogy Oroszország komolyan gondolja a konfliktus befejezését.
„Jelenleg Oroszország azt akarja, hogy befejeződjön. A probléma az, hogy először azt akarják, hogy befejeződjön, aztán hirtelen már nem akarják. Ukrajna is azt akarja, hogy befejeződjön, aztán hirtelen már nem akarja. Szóval össze kell hangolnunk őket” – mondta.
A hétfői berlini tárgyalások után, amelyeken Trump küldöttsége, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint az ukrán delegáció vett részt, Trump elmondta, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott az európai és NATO-vezetőkkel, valamint Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel.
„Nagyon hosszú és nagyon jó tárgyalásokat folytattunk. Úgy gondolom, hogy a dolgok elég jól alakulnak” – mondta Trump.
Zelenszkij azonban a találkozó után kijelentette, hogy bár némi előrelépés történt, „a engedmények kérdése egyértelműen nem releváns”.