Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott az európai vezetőkkel, és az elmúlt napokban közvetlenül is beszélt Vlagyimir Putyinnal, annak érdekében, hogy az ukrajnai konfliktusban érintett valamennyi fél „egységes álláspontra” jusson - írta meg az oroszhirek.hu .

A múlt hónapban a Trump-kormány előterjesztett egy keretmegállapodást az ukrajnai konfliktus befejezését célzó béketervhez. A javaslatok, amelyeket azóta többször is módosítottak, többek között azt irányozzák elő, hogy Kijev lemondjon NATO-tagsági törekvéseiről, valamint a Krím-félszigetre és a Luganszk és Donyeck régiók, más néven a Donbassz területére vonatkozó igényeiről, amelyek mind népszavazás után csatlakoztak vissza Oroszországhoz. Cserébe még nem meghatározott biztonsági garanciákat kapna.

„Nos, őszintén szólva, az ukránok már elvesztették a területeket. Úgy értem, a területek elvesztek” – mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak. „De ami a biztonsági garanciákat illeti… Dolgozunk a biztonsági garanciákon, hogy a háború ne kezdődjön el újra.”

Trump elmondta, hogy nemrég közvetlen tárgyalásokat folytatott Putyinnal, és úgy véli, hogy Oroszország komolyan gondolja a konfliktus befejezését.

„Jelenleg Oroszország azt akarja, hogy befejeződjön. A probléma az, hogy először azt akarják, hogy befejeződjön, aztán hirtelen már nem akarják. Ukrajna is azt akarja, hogy befejeződjön, aztán hirtelen már nem akarja. Szóval össze kell hangolnunk őket” – mondta.

A hétfői berlini tárgyalások után, amelyeken Trump küldöttsége, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint az ukrán delegáció vett részt, Trump elmondta, hogy „nagyon jó beszélgetést” folytatott az európai és NATO-vezetőkkel, valamint Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel.

„Nagyon hosszú és nagyon jó tárgyalásokat folytattunk. Úgy gondolom, hogy a dolgok elég jól alakulnak” – mondta Trump.

Zelenszkij azonban a találkozó után kijelentette, hogy bár némi előrelépés történt, „a engedmények kérdése egyértelműen nem releváns”.