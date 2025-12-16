Orosz hackerek fértek hozzá becslések szerint a brit Egészségügyi Szolgálat (NHS) 169 ezer dokumentumához, egy nagyobb támadás során. Bajban a királyi család, mivel a bizalmas dokumentumok közül több az előkelő család tagjaihoz tartozik.

Az továbbra sem világos, pontosan mely királyi családtagok adatait érte a támadás, ugyanakkor az egész rendkívül aggasztó, különösen Károly király kapcsán, akit továbbra is rákbetegséggel kezelnek, így az ellopott bizalmas egészségügyi adatok komoly visszaélésekre adhatnak okot.

Úgy tudni, az adatlopás során érintettek lehetnek a BBC és a Premier League futballklubjainak, valamint a bahreini királyi család tagjai, és számos brit arisztokrata is célponttá vált.

Az NHS és a Pénzügyminisztérium köztudottan Oracle szoftvert használ, amely pénzügyi menedzsment és HR támogatást nyújt a szervezeteknek. Októberben a kiberszakértők figyelmeztetést adtak ki arról, hogy a szoftver mennyire gyenge az orosz hackerek ellen és nagyon valószínű, hogy ezt a kiberbűnözők kihasználják majd.

A Google kutatói figyelmeztetést adtak ki, hogy a Clop nevű hackercsoport emailben fenyegette meg számos cég vezetőjét és pénzt követelt az ellopott dokumentumok biztonságáért, ám azok végül nyilvánosságra kerültek az interneten – számol be róla az Express.

A Barts NHS Health Trust jogi lépéseket tesz az adatok nyilvánosságra hozatalának megakadályozása érdekében. A Buckingham Palota egyelőre hallgat az ügyben, számol be a Ripost.