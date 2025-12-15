A rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad - olvasható a HungaroMet hétfőre kiadott előrejelzésében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre. Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma.

Az orvosmeteorológus szerint kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.