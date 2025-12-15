Krónika
Ónos szitálás is előfordulhat
Folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő
Ónos szitálás is előfordulhat december 15-én
A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre. Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma.
Az orvosmeteorológus szerint kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.