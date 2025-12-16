Nem csak a retek, a fenyő is lehet aszott vagy friss

A kivágás időpontjától és a tárolás módjától is függ a természetes fenyő „élettartama”, ugyanakkor néhány egyszerű módszer már vásárlás előtt segíthet megállapítani, hogy mennyire friss a termék.

A karácsonyhoz közeledve egyre több helyen jelennek meg az eladásra kínált fenyőfák: piacokon, ültetvényeken, bevásárlóközpontokban, barkácsáruházakban, vagy akár online is megvásárolhatjuk a tökéletes terméket – írja a Székelyhon. Mint olvasható, a fa várható „élettartama”, vagyis, hogy mennyi idő elteltével kezd el száradni és hullatni tűleveleit, leginkább attól függ, hogy mikor vágták ki, és azt követően milyen körülmények között tárolták.

Ha alacsony hőmérsékleten tárolták, akkor körülbelül három hétig eltart. Ha magasabb hőmérsékleten, akkor nyilvánvalóan rövidebb idei lesz szép.

A lap három egyszerű trükköt javasol a minőség ellenőrzésére. Enyhén rázzuk meg a fát. Ha már ekkor hullnak róla a tűlevelek, akkor egyértelmű, hogy nem fogja sokáig bírni a szoba melegében. Nézzük meg, hogyan állnak a tűlevelek. Ideális esetben fésűszerű mintázatban kell elhelyezkedniük. Ha már ekkor lefelé mutatnak, vagy már nem követik a fésűszeri elrendezést, akkor a fa régi. Óvatosan szorítsuk markunkba egy ágat. Ha tűlevelek maradnak a tenyerünkben, azt jelenti, hogy a fa már nem tartalmaz elegendő gyantát, és nem lesz tartós benti hőmérsékleten.