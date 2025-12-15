Karácsonyi csoda a határátkelőn

Egészen furcsa történetet írt meg a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a sztori szálai 2009-ig nyúlnak vissza, amikor nyomtalanul eltűnt egy Karácsonkő (Piatra-Neamț) környék nő, hátrahagyva az akkor mindössze 14 éves kislányát. A rendőrség hiába kutatott utána ország- és az EU-szerte, minden nyom kihűlt, és a gyermek beletörődött a megváltoztathatatlanba.

Mígnem december 9-én egy Olaszországból érkező hölgy okmányait vizsgálták a temesvári határrendészek. Az igazoltatott személy tizenhét év után először szánta rá magát, hogy hazalátogasson Romániába, de nem sejtette, hogy az adatbázis azonnal riaszt. Kiderült, hogy a határőrök előtt álló nő nem más, mint az a személy, akit csaknem két évtizede eltűntként keresnek a hatóságok.

Ami ezután következett, az a sokat látott nyomozókat is megrendítette. A rendőröknek kellett közölniük a hírt a lányával: az édesanyja él, és itt van.

„Ezen a héten nem aludtunk túl sokat a rengeteg operatív tevékenység miatt. De őszintén mondjuk, hogy az eltűnt személy lányának öröme miatt úgy éreztük, mintha kicseréltek volna minket” – nyilatkozták a nyomozók.

A rendőrség szerint az anya és lánya viszontlátása, több mint másfél évtized távlatából, az idei év végének egyik legmeghatóbb története marad.