Fokozott a tűzveszély az ünnepek alatt

Advent idején jelentősen nő a lakástüzek kockázata - írta lapunkhoz eljuttatott közleményében Csalami János biztonságtechnikai szakértő. Mint megtudhattuk, a legtöbb tűz az őrizetlenül hagyott gyertyák vagy hibás fényfüzérek miatt keletkezik. A gyertyákat mindig tűzálló alátétre kell helyezni, és soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni azokat. A régi díszkivilágosításokat érdmes minden évben átvizsgálni, a

bizonytalan eredetű, CE-jelölés nélküli termékek használata lehetőség szerint kerülendő.

A konyhai tüzek - különösen zsírtüzek - esetén szigorúan tilos vízzel oltani a lángokat, azokat csak lefedéssel lehet elfojtani. A megelőzést füstérzékelők és távfelügeleti rendszerek is segíthetik.



Az adventi időszakban a gyertyák, a fényfüzérek és az ünnepi díszek sok otthonban meghittebé teszik a mindennapokat, ám ezzel együttt a tűzesetek kockázata is emelkedik. A statisztikák szerint a decemberben és karácsony környékén

több lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, mint az év más szakaszában.



„Az adventi időszakban azok is előveszik a gyertyákat vagy afényfüzéreket, akik a hétköznapokban egyáltalán nem foglalkoznak ilyesmivel. Ez azt jelenti, hogy sokszor hiányzik a rutin, és ezzel együtt megnőnek a kockázatok is” -mondja Csalami János. Az Elektronika Vonala Vagyonvédelmi cégcsoport vezetője szerint a legtöbb lakástűz néhány egyszerű szabály betartásával megelőzhető

lenne.

A legtöbb adventi tűz a nappaliban vagy az étkezőben kezdődik, gyakran a magára hagyott koszorúnál vagy gyertyánál. A száraz dekorációs elemek - tobozok, szalagok -pillanatok alatt lángra kapnak, ha a gyertya lángja túl közel kerül hozzájuk.



A szakértő szerint a leggyakoribb hiba, hogy égve hagyjuk a gyertyát, amikor elmegyünk a szobából vagy elindulunk otthonról. A koszorúkat és a gyertyákat távol kell tartani a függönytől, papírdíszektől és minden olyan anyagtól, amely könnyen tovább viszi a lángokat.

A fenyőfa gyorsan kiszárad a fűtött lakásban, ilyenkor pedig különösen gúlékony. A radiátor, kandalló vagy más hőforrás mellé állítani veszélyes, és a csillagszórót sem szabadna rajta hagyni - teszi hozzá a szakértő.