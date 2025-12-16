Csak óvatosan a bukaresti taxisokkal!

Hekkernek állt öt bukaresti taxis - s bár lenyúltak némi pénzt, be is gyűjtötték pket a zsaruk.

A román rendőrök a kiberbűnözés elleni ügyosztály nyomozóival közösen a minap nyolc házkutatást tartottak, majd öt bukaresti taxisofőrt is őrizetbe vettek, mert kiderült, hogy a jómadarak csaknem 50 ezer lejt (csaknem 400 ezer forintot) nyúltak le két utas számlájáról. Mint a Főtérben olvasható, a módszerük viszonylag egyszerű volt: kifigyelték az érintettek banki alkalmazásainak hozzáférési kódjait, amikor azok fizettek, majd ellopták a telefonjukat.

Ezt követően bűntársaik segítségével feltörték a készülékeket, beléptek a banki alkalmazásokba, és átutalták az ott talált összegeket több bankszámlára, amiket előzőleg egy hajléktalan férfi nevére nyitottak csalárd módon. Ezekről a számlákról később több bankautomatán keresztül felvették a lopott összegeket készpénzben.