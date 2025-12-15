Balesetek, torlódások országszerte

Három személyautó és egy furgon ütközött össze az M5-ös autópálya és az M51-es autóút csomópontjában. Aki az M5-ös autópályán a határ felé halad, az a 26-os km-nél nem tud az M51-es autóútra ráhajtani. A torlódás 1-2 km-es, illetve torlódik az ellenkező oldal is a nézelődők miatt, így az M5-ös autópálya felé is torlódásban kell autózni. Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Bátonyterenyénél, a 23-as főúton. A 4-es km-nél félpályán halad a forgalom.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható, így az M1-es autópályán Bicskétől, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.



Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).



Dolgoznak napközben az M0-s autóút keleti szektorán Nagytarcsa térségében. Aki az M5-ös autópálya felé halad, az nem tud az 57-es jelű Cinkota-Nagytarcsa csomópontban lehajtani, helyette a következő 55-ös jelű Gödöllő-Nagytarcsa-Rákosliget csomópontban megfordulva tud lehajtani az autóútról munkavégzés miatt várhatóan 10:00 és 13:00 között.



December 17.-én, szerdán 22 órától kezdődően a 11-es főúton, Szentendre átkelési szakaszán, a Möller István utcai és a Rózsa utcai csomópontban bontási és építési munkákat végeznek.

A munkálatok nagyságrendileg 2 órát fognak igénybe venni, ezalatt a főút teljes forgalmát várhatóan 15 percre megállítják. Ezt követően az építési munkák fennmaradó idejére a csomópontokban a Leányfalu felé vezető oldalon egy, a Budapest felé vezető oldalon két sáv lesz járható.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.