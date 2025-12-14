Meggyújtották az első hanukagyertyát a Nyugati téren

Meggyújtották az első gyertyát a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe, a hanuka első napján, vasárnap a budapesti Nyugati téren felállított kilencágú gyertyatartón.

Résztvevők táncolnak az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség ünnepélyes hanukai gyertyagyújtásán a budapesti Nyugati téren, a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe, a hanuka első napján, 2025. december 14-én

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) – Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbija beszédében úgy fogalmazott: amikor olyan világban élünk, ahol emberek fegyvert ragadnak, hogy egy vallási ünnepségen ártatlan embereket vadásszanak, ennél nagyobb sötétséget, ennél félelemkeltőbb sötétséget nehéz elképzelni.

Hozzátette: a hanuka lángjának „akkor van igazán értelme, amikor nagyon sötét van”. Amikor az utolsó ember is elmegy az utcától, ott kell lennünk és meg kell gyújtanunk a hanuka lángjait, mert a sötétség ellenszere a fény – emelte ki. Hozzátette: ezért a mi munkánk, a mi küldetésünk, és minden békeszerető, fényszerető ember küldetése, vallástól, származástól függetlenül, hogy a fénnyel vegye fel a harcot a sötétség ellen.

Kiemelte: amikor meggyújtják a hanuka lángjait és a fénnyel harcolnak a sötétség ellen, erre a küzdelemre hívnak mindenkit. És azzal a bizonyossággal gyújtjuk meg ezeket a lángokat, hogy a fény győzni fog a sötétség felett – jegyezte meg.

Elmondta azt is, vejének 12 éves unokatestvére is ott volt Ausztráliában, és őt is eltalálta egy golyó, ezért arra kérte a megjelenteket, amikor meggyújtják a hanuka lángját, imádkozzanak a fiú mielőbbi gyógyulásáért. Az ausztriai Sydney Bondi Beach nevű tengerparti strandján, a helyi Chábád – az EMIH testvéregyháza – által tartott hanukai ünnepségen vasárnap 11 embert lelőttek, sokakat megsebesítettek.

Köves Slomó megköszönte Magyarországnak és Budapestnek, hogy békében és fénnyel tudnak ünnepelni a Nyugati téren, Budapest más terein és az ország más városaiban.

Oberlander Baruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője arról beszélt, a lelkünkben kell keresni a fényt és azzal az erővel, ami a lelkünkben van, kell küzdeni a sötétség ellen. A sötétséget nem szabad elfogadni: el kell űzni, és már egy kis fény is előzi az egész sötétséget – fogalmazott.

Karácsony Gergely főpolgármester a rendezvényen arról beszélt, büszke arra, hogy egy olyan város főpolgármestere, amelynek történelmét együtt írták zsidók és keresztények, és ahol mindig, amikor a politika felül nem írta a hétköznapi élet helyes szablyait, mindig békében éltünk együtt, és ahol az egyik legnagyobb zsidó közösség él Európában.

Hozzátette: ma, az ausztráliai támadás napján különösen fontos, hogy itt legyen. Az ember értetlenül áll, miért van ennyi gyűlölet a világban, miért kell félelmet kelteni a világ zsidó közösségeiben – jegyezte meg. A főpolgármester szerint a terroristák akkor győznek igazán, ha megfélemlítenek minket.

Arra kérem minden zsidó honfitársamat: legyenek büszkék, hogy ehhez a közösséghez tartoznak és éljék meg hitüket szabadon és boldogan és higgyék el azt, Budapesten ezt békében, biztonságban megtehetik – fogalmazott.

A főpolgármester szólt arról is, a fény ott van a lelkünkben és hiszi, hogy a csodára, amire az elődeink képesek voltak, arra mi is képesek vagyunk. És a csoda, amit megteszünk egymással, a szeretet, az elfogadás, hogy fényt és békességet hozunk a világba – mondta,

Az első gyertyát Karácsony Gergely főpolgármester gyújtotta meg Oberlander Baruch segítségével, majd az emberek zenével, tánccal és hanukai fánkkal ünnepeltek.

A nyolcnapos ünnepen a jeruzsálemi templom visszafoglalására és megtisztítására emlékeznek a zsidók. Az ókori ázsiai Szeleukida Birodalom akkori uralkodója, IV. Antiokhosz Epiphanész időszámítás előtt 168-ban elfoglalta Jeruzsálemet, és megtiltotta a zsidó vallás gyakorlását. A zsidók azonban föllázadtak, és három évvel később Júdás Makkabeus vezetésével visszafoglalták a templomot.

A hagyomány szerint a zsidó szabadságharcosok a szentély megtisztításakor csupán egy napra elegendő tiszta olajat találtak, amikor szerették volna újból meggyújtani a fényt a menóra mécseseiben. Isteni csoda folytán azonban az egy napra elegendő olaj nyolc napon át égett.

A zsidóság erre a csodára emlékezik a nyolcnapos ünnepen. A hanuka első estéjén egy, majd minden este egy-egy újabb lángot gyújtanak meg a csak ilyenkor használt menórán, a hanukián. A hanukia a hétágú menórával szemben kilenckarú: nyolc ága van a nyolc napra való egy-egy gyertyának és egy kilencedik az ezeket meggyújtó „szolgagyertyának”.