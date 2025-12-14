2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Krónika

Marco Rubio is reagált az ausztráliai tragédiára

„Az antiszemitizmusnak nincs helye a világban”

MH/ MTI
 2025. december 14. vasárnap. 20:05
Az antiszemitizmusnak nincs helye a világban, az Egyesült Államok pedig határozottan elítéli az ausztráliai zsidó közösség elleni terrortámadást – reagált Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Sydney-hez közeli Bondi Beach-en elkövetett erőszakos cselekményre vasárnap.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere is elítélte az ausztráliai zsidó közösség elleni terrortámadást
Fotó: AFP/Anadolu/Celal Gunes

A külügyminiszter szolidaritásáról biztosította az áldozatok hozzátartozóit, a zsidó közösséget és Ausztrália polgárait, valamint imát ajánlott fel az érintettekért.

Rubio alig két nappal ezelőtt Washingtonban az amerikai-izraeli együttműködésről tárgyalt Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel.

Az ausztráliai terrortámadást követően az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat, és arra kérte őket, hogy mindenben kövessék a helyi hatóságok utasításait, és amíg szükséges, tartózkodjanak védett helyen.

Az Egyesült Államok ausztráliai nagykövetsége közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését a hanuka első estéjén elkövetett terrortámadás áldozatai és hozzátartozóik felé.

