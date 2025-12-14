Krónika
Marco Rubio is reagált az ausztráliai tragédiára
„Az antiszemitizmusnak nincs helye a világban”
A külügyminiszter szolidaritásáról biztosította az áldozatok hozzátartozóit, a zsidó közösséget és Ausztrália polgárait, valamint imát ajánlott fel az érintettekért.
Rubio alig két nappal ezelőtt Washingtonban az amerikai-izraeli együttműködésről tárgyalt Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel.
Az ausztráliai terrortámadást követően az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette az ott tartózkodó amerikai állampolgárokat, és arra kérte őket, hogy mindenben kövessék a helyi hatóságok utasításait, és amíg szükséges, tartózkodjanak védett helyen.
Az Egyesült Államok ausztráliai nagykövetsége közleményben fejezte ki részvétét és együttérzését a hanuka első estéjén elkövetett terrortámadás áldozatai és hozzátartozóik felé.