Kilenc embert lőttek le egy ausztrál strandon

Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A zsidó közösséget vette célba hanuka első napján a Sydney világhírű strandján elkövetett támadás - jelentette ki Chris Minns, Új-Dél-Wales ausztrál állam miniszterelnöke.

Az állam rendőrfőnöke, Mal Lanyson szerint "terrorcselekmény" történt, amelynek legkevesebb 12 halottja van. A lövöldözést legalább ketten hajtották végre, de vizsgálják egy harmadik merénylő esetleg részvételét is - közölte.