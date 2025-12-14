2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Kilenc embert lőttek le egy ausztrál strandon

Sok a sebesült áldozat is

MH/ MTI
 2025. december 14. vasárnap. 14:17
Megosztás

Ismeretlen fegyveresek lelőttek kilenc embert, sokakat pedig megsebesítettek Sydney híres Bondi Beach nevű tengerparti strandján vasárnap – közölte a helyi rendőrség.

Kilenc embert lőttek le egy ausztrál strandon
Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket
Fotó: AFP/Saeed Khan

A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van.

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A zsidó közösséget vette célba hanuka első napján a Sydney világhírű strandján elkövetett támadás - jelentette ki Chris Minns, Új-Dél-Wales ausztrál állam miniszterelnöke.

Az állam rendőrfőnöke, Mal Lanyson szerint "terrorcselekmény" történt, amelynek legkevesebb 12 halottja van. A lövöldözést legalább ketten hajtották végre, de vizsgálják egy harmadik merénylő esetleg részvételét is - közölte.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink