Illemszabályok, amiket mindenkinek ismernie kell!

Meghívták karácsonyi ebédre vagy vacsorára? Néhány alapszabályt érdemes betartani vendégként, hogy ne mi legyünk a család fekete báránya – és legközelebb is hívjanak!

Azzal, hogy elfogadjuk a karácsonyi ebéd vagy vacsora meghívást, felelősség is jár: jó vendégnek lenni nem csak arról szól, hogy megjelenünk és eszünk. Arról is szól, hogy segítsünk, tiszteletben tartsuk a házigazdát, és ne okozzunk extra stresszt. Mutatjuk, mit tegyünk – és mit ne –, hogy emlékezetes – jó értelemben! – vendégek legyünk.

Így lehetünk jó vendégek

Vegyük sorra, mit kell tennünk, hogy jó vendégek legyünk a karácsonyi ebédnél vagy vacsoránál.

1. Soha ne érkezzünk üres kézzel

Ez az alapszabály. Ha valaki meghív minket karácsonyra, mindig vigyünk valamit: egy jó bort, pezsgőt, desszertet, csokoládét vagy virágot. Ha tudjuk, mit főznek, igazítsuk hozzá az ajándékot – például ha halat eszünk, vigyünk fehérbort. De ha nem vagyunk biztosak, egy minőségi pezsgő vagy egy szép doboz bonbon mindig jó választás.

2. Kérdezzük meg, miben segíthetünk

Ne csak üljünk le és várjuk, hogy felszolgáljanak mindent. Kérdezzük meg a házigazdát, miben segíthetünk: terítsünk, vágjunk zöldséget, mossunk edényt, vagy vigyük ki a szemetet. Még ha azt is mondják, hogy nincs szükség segítségre, a felajánlás önmagában is sokat jelent.

3. Tiszteljük meg az ételt – és a házigazdát

Ha valaki órákig főzött nekünk, az a minimum, hogy megkóstoljuk az ételt – még akkor is, ha nem a kedvencünk. Ne kritizáljuk a fogásokat, ne panaszkodjunk, és ne hasonlítsuk össze mások főztjével. Ha allergiánk van, jelezzük előre, ne az asztalnál. És ha finom volt, mondjuk el: egy őszinte dicséret sokat jelent.

4. Ne igyunk túl sokat

A karácsony az alkohol ünnepe is, de vigyázzunk, nehogy túlzásba vigyük. Senki sem akar egy ittas vendéget, aki hangoskodik, kényes témákat feszeget, vagy rosszul lesz. Igyunk mértékkel, és ha érezzük, hogy elég volt, váltsunk vízre.

5. Segítsünk az utómunkálatokban – és ne maradjunk túl sokáig

A vacsora után ne rohanjunk el azonnal, de ne is maradjunk hajnalig, ha látjuk, hogy a házigazda fáradt. Segítsünk összeszedni az asztalt, összepakolni az edényeket, és ha kell, mosogassunk. Mikor elbúcsúzunk, köszönjük meg a meghívást – egy üzenet vagy hívás másnap is szép gesztus.

A jó vendég nem az, aki tökéletes, hanem aki figyelmes, segítőkész és hálás. Ha ezeket a szabályokat betartjuk, nem csak a házigazda, de mi is jól fogjuk érezni magunkat – számolt be róla a Mindmegette cikke.