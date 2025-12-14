Budapest is megemlékezik a Ausztráliai terrortámadás áldozati előtt

„Gyűljünk össze ma este minél többen a budapesti Nyugati téren, hogy együtt gyújtsuk meg a remény, a büszkeség és a béke lángjait” – reagált az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija a vasárnap az ausztráliai Sydneyben történt terrorcselekményre.

Köves Slomó az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, a Sydney-ben, a helyi Chábád – az EMIH testvéregyháza – által tartott hanukai ünnepségen történtek „igazolják, hova vezet a gyűlölet és a fanatizmus sötétsége”.

Megjegyezte, a halottak között van a közösség fiatal rabbija, Eli Schlanger is.

Köves Slomó aláhúzta, a vasárnap este kezdődő hanuka ünnepének legfontosabb üzenete éppen az, amit a terroristák a leginkább tagadnak: a sötétség felett a fény ereje győzedelmeskedik.

„Imáink és gondolataink az áldozatokkal, családjaikkal, és az ausztrál zsidó közösséggel vannak, és hálánkat fejezzük ki Magyarország kormányának, hogy a hazai zsidó közösségek biztonságban élhetnek és gyakorolhatják hitüket” – írta.

Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.