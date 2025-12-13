Krónika
Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség egy héten át az ország útjain
Képünk illusztráció
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A közlemény szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi.
A rendőrség célja, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése - áll a közleményben.