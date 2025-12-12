2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Orbán Viktor köszöntötte a magyarországi zsidóságot

Hanuka ünnep alkalmából

MH/MTI
 2025. december 12. péntek. 19:24
Frissítve: 2025. december 13. 8:22
Levélben köszöntötte a magyarországi zsidóságot Orbán Viktor miniszterelnök hanuka ünnepe alkalmából – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor köszöntötte a magyarországi zsidóságot
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Hanuka csodája már évezredek óta hirdeti azt a gyönyörű és reményteli igazságot, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget. Úgy gondolom, kevés sötétebb dolog van annál, mint amikor egy nép nem élhet szabadon, a saját szokásai és hagyományai szerint” – írta Orbán Viktor, hozzátéve: „a makkabeusok győzelme azonban arra emlékeztet bennünket, hogy azok számára, akik hisznek és bátran ragaszkodnak gyökereikhez, minden lehetséges”.

„Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a fény ünnepén, és azt kívánjam, hanuka idén minden zsidó közösség számára hozza el a békesség és boldogság korszakát itthon éppúgy, mint Európa többi országában és szerte az egész világon” – zárul Orbán Viktor ünnepi levele, melyet idén is a hazai zsidó szervezetek vezetőinek kézbesítettek.

