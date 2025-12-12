Lengyel kitüntetés két magyarnak

A Lengyel Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje állami kitüntetést vette át pénteken két magyar történész, Földváryné Kiss Réka, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ENRS) Irányító Bizottságának alelnöke, valamint Pók Attila, az ENRS Tudományos Tanácsának elnöke a varsói Belweder elnöki palotában

Földváryné Kiss Réka és Pók Attila egyaránt a közös európai történelemről szóló tudományos párbeszéd előmozdításáért és az ENRS keretében végzett munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést a bizottság többi vezetőjével együtt Rafal Rogulskinak, az ENRS igazgatójának felterjesztése alapján.

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nevében Wojciech Kolarski, az elnöki kancellária minisztere adta át az elismeréseket.

A fennállásának idén húszéves évfordulóját ünneplő, varsói székhelyű Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata olyan nemzetközi szervezet, amelynek célja a XX. századi Európa történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, megteremtve a múltra való emlékezés lehetőségét. A magyar kormány 2005-ben alapító tagként vett részt a létrehozásában. Az ENRS partnerei között több mint 500 intézmény található a világ 40 országából – tájékoztatott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.