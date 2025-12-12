2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Lelepleződött a feketepiac: postán küldték a dohányt és e-cigarettát

A pénzügyőrök 194 csomagot emeltek ki a forgalomból, értékük 18 millió forint

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 9:20
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból; mindegyik csomag adózatlan dohányterméket rejtett: összesen 3786 illegális, ízesített elektromos dohányterméket és csaknem egy kilogramm vágott fogyasztási dohányt – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Lelepleződött a feketepiac: postán küldték a dohányt és e-cigarettát
Nemzeti adó és vámhivatal
Fotó: MH-archív/Papajcsik Péter

A közlemény alapján a pénzügyőrök egész évben ellenőrzik a csomagforgalmat, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkeznek az országba. Az ellenőrzések során a pénzügyőrök – jövedéki eljárásban – kockázatelemzéssel és célzott kiválasztással döntenek arról, hogy mely küldemények igényelnek további vizsgálatot – tették hozzá.

Az elmúlt hónapokban a kiemelt csomagokból lefoglalt termékek értéke meghaladja a 18 millió forintot, a várható bírság pedig több mint 17 millió forint. Emlékeztettek, Magyarországon dohánytermék kizárólag trafikokban értékesíthető, az adózatlan dohánytermékek postai vagy futárszolgálatos küldése lebukással és jogkövetkezménnyel jár.

