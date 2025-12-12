Krónika
Lelepleződött a feketepiac: postán küldték a dohányt és e-cigarettát
A pénzügyőrök 194 csomagot emeltek ki a forgalomból, értékük 18 millió forint
A közlemény alapján a pénzügyőrök egész évben ellenőrzik a csomagforgalmat, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkeznek az országba. Az ellenőrzések során a pénzügyőrök – jövedéki eljárásban – kockázatelemzéssel és célzott kiválasztással döntenek arról, hogy mely küldemények igényelnek további vizsgálatot – tették hozzá.
Az elmúlt hónapokban a kiemelt csomagokból lefoglalt termékek értéke meghaladja a 18 millió forintot, a várható bírság pedig több mint 17 millió forint. Emlékeztettek, Magyarországon dohánytermék kizárólag trafikokban értékesíthető, az adózatlan dohánytermékek postai vagy futárszolgálatos küldése lebukással és jogkövetkezménnyel jár.