Különleges zónák a Marson

Vannak olyan zónák a Marson, amelyek valódi életnek adhatnak otthont, de ezeket az érkezésünkkel el fogjuk pusztítani.

A NASA és a kínai űrügynökség aktívan kutatja a Marsot az élet jeleinek keresése érdekében, de vannak olyan területek a bolygón, amelyek hivatalosan tilosak bármilyen küldetés számára. Ezeket a területeket „különleges régióknak” nevezik, és tudományos szempontból a legvonzóbbak, egyben a legveszélyesebbek a tanulmányozás szempontjából - írja az IFLScience.

Miért vannak ezek a területek tiltva?

Az 1967 óta hatályos ENSZ Világűregyezmény előírja, hogy kerüljük más égitestek földi mikrobákkal való szennyeződését. Ezért vezettek be bolygóvédelmi szabályokat: hogy megakadályozzák az emberiség véletlenül életet juttatását a Marsra, vagy annak létezését hamisan megerősítsék.

A COSPAR bizottság „különleges régiókat” azonosított – olyan helyeket, ahol a marsi mikrobák számára megfelelő feltételek állhatnak fenn, és ahol akár egyetlen földi baktérium is potenciálisan túlélhet.

Hol találhatók ezek a zónák?

Jelenleg a modern missziók számára elérhető területek egyike sem minősül „különleges régiónak”, de vannak „meghatározatlan régiók”, amelyek megkaphatják ezt a státuszt. Ezek a következők:

szezonális sötét csíkok a lejtőkön (RSL), amelyeket egykor víznyomoknak véltek;

lehetséges felszín alatti óceánok, amelyek 11 km-nél nagyobb mélységben találhatók;

olyan területek, ahol a Perseverance marsjáró nemrégiben potenciális bioszignatúrákat észlelt.

Mindegyik potenciálisan alkalmas mikrobiális élet kialakulására, vagy olyan nyomokat tartalmaz, amelyek könnyen összetéveszthetők a Földről származó szennyeződéssel.

Veszély a tudományra

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a földi mikrobákon keresztüli élet téves felfedezése tönkreteheti a Mars-tudományt. Az űriparban olykor csak álmodozó sterilitási ellenőrzések enyhítését pedig „felelőtlennek és veszélyesnek” nevezik.

„Folyamatosan új életformákat fedezünk fel a Föld szélsőséges körülményei között, hasonlóan a marsi körülményekhez” – hangsúlyozzák a tudósok, és arra kérik a kutatókat, hogy ne kockáztassák a jövőbeli küldetéseket.

Amíg az emberiség nem győződik meg arról, hogy a földi mikrobák nem élhetnek túl a Marson, és hogy meg tudjuk őket különböztetni a marsiaktól, a „különleges régiók” továbbra is érintetlenek maradnak.